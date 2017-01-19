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19.01.17 / 11:46 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проходит VI Евразийский Ивент-Форум

Обсуждают перспективы ивент-индустрии

efeaВ Петербурге проходит VI Евразийский Ивент Форум. Одним из ключевых мероприятий первой половины второго дня форума стало заседание комитета по выстовочно-ярамрочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ, передает корреспондент АБН. 

На заседании эксперты обсуждают, может ли ивент-индустрия стать фактором роста несырьевого экспорта и каким образом выставки могут увеличить поток въездного туризма. На секции «Региональный маркетинг» участники форума подняли тему повышения потенциала регионов с помощью конгресс-бюро.

Они сошли во мнении, что в современном мире конгрессная деятельность невозможна без осознания и продвижения уникальных коммерческих предложений. «Нужно не идти просто лишь за деньгами, а продвигать потенциал территории, на которой вы работаете», — отметила исполнительный директор конгресс-бюро Екатеринбурга Оксана-Трофимова Ниденталь. Вечером 19 декабря в рамках Евразийского Ивент Форума состоится награждение победителей премии EFEA Awards.

Отметим, в Евразийском Ивент Форуме традиционно принимают участие специалисты ивент-отрасли, организаторы выставок, форумов и конференций. Мероприятие в 2017 году проходит с 18 по 20 января в КЦ «Петроконгресс»ю В 2016 году форум посетили несколько сотен участников из 21 региона России и из 12 стран.

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