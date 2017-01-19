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19.01.17 / 19:41 Новости / Россия и мир

В Москве построят клинику «для Путина и его окружения» на 2,9 млрд рублей — СМИ

Она будет рассчитана на десять клиентов

клиника для путина

Фото: news.vse42.ru

В Москве построят клинику «для Путина и его окружения» за 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили источники, знакомые с проектом, передает Reuters.

Клиника будет представлять собой отдельный корпус при Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Здесь смогут обслуживаться до десяти клиентов одновременно.

Корпус оборудуют президентской и правительственной связью, если высокопоставленным пациентам необходимо будет принимать экстренные решения. Новое здание займет 12 тыс. кв. м.

Отметим, Центральная клиническая больница занимает 180 га. Она включает в себя 12 корпусов, которые способные вместить до 1,2 тыс. пациентов. Здесь имеют право проходить бесплатное лечение члены правительства, а также сенаторы, судьи Конституционного суда и различные чиновники.

По материалам: reuters.com
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