СМИ: В КНДР созданы две межконтинентальные баллистические ракеты мобильного базирования Их можно запустить из любой точки и в любое время

КНДР создала две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) мобильного базирования. Об этом сообщает в четверг агентство Ренхап со ссылкой на военные и дипломатические источники в Южной Корее и США.

«Ракеты смонтированы на подвижных пусковых установках, и поэтому их можно запустить в любое время и из любого места», — сообщает агентство. По данным источников, длина каждой ракеты составляет около 15 метров.

Собеседники агентства не уточнили, когда им стало известно о создании ракет. По их мнению, руководство республики могло намеренно создать утечку информации о них, чтобы направить «стратегическое послание» избранному президенту США Дональду Трампу.

Напомним, в своем новогоднем обращении к народу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что республика находится на завершающем этапе подготовки к испытаниям МБР. В начале января глава Пентагона Эштон Картер сообщил, что США готовы сбивать ракеты, если Пхеньян решит произвести их запуск. По его словам, Соединенные Штаты прибегнут к этому, даже если опасность будет грозить не им, а странам-союзникам.