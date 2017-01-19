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19.01.17 / 17:09 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургские депутаты попросят Медведева перевести полигон «Красный Бор» в федеральную собственность

И включить его в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба

красный бор

Коллаж АБН

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой передать полигон «Красный Бор» в федеральное ведение. ЗакС сообщил об этом в четверг.

В обращении депутаты просят оказать содействие в передаче «Красного Бора» в федеральное ведение, а также включить его в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Авторы проекта мотивирует такое предложение необходимостью проведения комплексной программы по рекультивации территории полигона, а также устранению ущерба окружающей среде, который «Красный Бор» нанес за время своей работы.

Напомним, «Красный Бор» находится в Ленинградской области. Это хранилище может содержать более 2 млн тонн промышленных отходов. Рекультивация полигона запланирована на 2025 год.

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