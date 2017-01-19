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19.01.17 / 20:21 Новости / Общество / Россия и мир

Против ловца покемонов в храме завели новое уголовное дело

Из-за ручки с видеокамерой

На блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме за ловлю покемонов в храме, завели новое уголовное дело. Об этом в четверг сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

Соколовского обвиняют в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, рассказал Бушмаков. Он уточнил, что поводом для дела стала ручка с видеокамерой, которую обнаружили дома у блогера во время обысков.

Напомним, Соколовского задержали в сентябре 2016 года. Это произошло вскоре после того, как он опубликовал ролик, на котором ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. В настоящее время блогер находится под арестом, который ему продлили до 22 февраля. Некоторое время он находился под домашним арестом, однако из-за нарушений режима его отправили в СИЗО.

По материалам: interfax.ru

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