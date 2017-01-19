Маккейн посоветовал Трампу сохранить антироссийские санкции Он будет разочарован, если политик поступит иначе

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал избранного президента США Дональда Трампа не отменять санкции против России. Такое заявление он сделал в четверг.

«Мы не можем вознаграждать за дурное поведение, нам придется вернуться к принципу „Мир посредством силы“ Рональда Рейгана», — считает сенатор. Он напомнил о том, что «народы в странах Балтии, Украины и Грузии находятся под угрозой военной акции» со стороны России.

Напомним, 14 января Трамп в интервью Wall Street Journal допустил возможность снятия антироссийских санкций. По его словам, Россия должна согласиться на сотрудничество с США и помогать США «делать действительно хорошие вещи». В частности, политик хотел бы совместно с Москвой бороться с международным терроризмом.