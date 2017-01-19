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19.01.17 / 16:28 Новости / Россия и мир

МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть

На 0,2 млн баррелей в сутки

нефть добычаМеждународное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году. Об этом сообщили в агентстве в четверг.

МЭА ожидает, что спрос на нефть в текущем году составит 97,8 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей больше, ожидавшейся ранее величины. Кроме того, МЭА пересмотрела оценку спроса в прошлом году в сторону повышения до 96,5 млн баррелей в день.

Напомним, накануне ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году. В организации ожидают, что спрос составит 95,6 млн баррелей в сутки. В 2016 году, по оценкам ОПЕК, спрос составил 94,44 млн баррелей сырья в день.

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