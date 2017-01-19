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19.01.17 / 18:59 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась в красной зоне

ММВБ – 2162,25; РТС – 1136,62

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа закрыла торги четверга в красной зоне. Индекс ММВБ скорректировался вниз на 0,36% до 2162,25 пункта. РТС снизился на 1,31% и составил 1136,62 пункта.

Ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила значительную коррекцию фондовых индексов и рубля в течение четверга. «Резкие скачки курса американской валюты на бирже в Москве изрядно пощекотали нервы инвесторам», — сказала Соснова.

Она предположила, что высокая турбулентность доллара стала следствием заявления первого вице-премьера Игоря Шувалова. В интервью Bloomberg он сказал,что Банк России может купить валюту на рынке

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