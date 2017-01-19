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19.01.17 / 19:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Услуги с недвижимостью заняли третье место по ВВП в Петербурге

Без учета теневых участников сферы

недвижимость спбНаправление аренды и предоставления услуг с недвижимостью в Петербурге занимает третье место по внутреннему валовому продукту. Об этом сообщил АБН в четверг президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

«В среднем по России этот показатель составляет порядка 10%. При этом, несмотря на все трудности, продолжается активный рост этой отрасли», отметил Щегельский.

Напомним, в марте этого года федеральное собрание рассмотрит законопроект о регулировании деятельности риелторов. Как отметил президент палаты, проект предлагают принять в третий раз. В последний раз закон не пропустили члены фракции ЛДПР.

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