Услуги с недвижимостью заняли третье место по ВВП в Петербурге Без учета теневых участников сферы

Направление аренды и предоставления услуг с недвижимостью в Петербурге занимает третье место по внутреннему валовому продукту. Об этом сообщил АБН в четверг президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

«В среднем по России этот показатель составляет порядка 10%. При этом, несмотря на все трудности, продолжается активный рост этой отрасли», отметил Щегельский.

Напомним, в марте этого года федеральное собрание рассмотрит законопроект о регулировании деятельности риелторов. Как отметил президент палаты, проект предлагают принять в третий раз. В последний раз закон не пропустили члены фракции ЛДПР.