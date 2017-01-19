Обама считает конструктивные отношения с Россией важными для США и всего мира Уходящий президент старался наладить отношения

Конструктивные отношения России и США важны как для обеих стран, так и для всего мира. Такое заявление сделал в среду президент США Барак Обама на своей последней пресс-конференции.

«В американских интересах и интересах всего мира иметь конструктивные отношения с Россией», — сказал Обама. Он рассказал о том, как в начале своего президентства был намерен сотрудничать с Россией и видеть ее частью мирового сообщества.

По словам политика, он «старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем». Обама считает, что после повторного избрания президента РФ Владимира Путина отношения между странами осложнились и в них вернулся «дух соперничества».

Ранее Обама сказал, что надеется на укрепление отношений России и Украины. Он напомнил, что обязательным услвоием для снятия антироссийских санкция является смена российской политики по отношению к республике. Также политик подчеркнул, что Украина — независимое государство.