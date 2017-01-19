Обама рассказал о планах после ухода с поста президента США Сперва политик отдохнет и займется семьей

Президент США Барак Обама рассказал о своих планах после окончания президентских полномочий. Он ответил на вопрос журналистов в ходе своей последней пресс-конференции в среду.

«Я хотел бы писать, не слышать какое-то время своего голоса, пространно отвечающего на вопросы, хотел бы провести время с моими дочерьми. Это мои приоритет», — поделился политик. Президент сказал, что ему потребуется время, чтобы обдумать «потрясающий опыт», который ему «пришлось пережить».

Добавим, 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, Обама покинет свой пост. Он и его супруга Мишель Обама сообщили, что будут присутствовать на церемонии. Политик заявил, что после ухода с президентского поста он останется гражданином Соединенных Штатов, у которого есть право высказываться по важным вопросам. В частности, по словам Обамы, он считает важными проблемами современного американского общества дискриминацию, препятствия для голосования, ограничения прессы и попытки нарушить права детей, родившихся в семье иммигрантов.