Минкомсвязи договорилось о снижении объема хранения данных по «пакету Яровой» в 10 раз За счет избыточной информации

Минкомсвязи договорилось о снижении объема хранения данных по «пакету Яровой» в 10 раз. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.

«У нас состоялся, на наш взгляд, достаточно конструктивный диалог с нашими коллегами из силового блока, потому что уже на сегодняшний день мы имеем договоренности и понимания в отношении того, что объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз», — сказал он. Волин добавил, что сократить объем данных планируется за счет избыточной информации, в частности, относящейся к интернет-видео, IP-TV и торрентам.

Напомним, пакет антитеррористических законов, внесенный Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, президент России Владимир Путин подписал в июле прошлого года. Законы обязуют операторов мобильной связи хранить данные о пользователях в течение трех лет. Интернет-провайдеры, согласно закону, должны будут делать это в течение года. Экспертная группа федерального уровня обсуждает петицию об отмене «пакета Яровой» 19 января. Петицию подписали свыше 100 тыс. человек.