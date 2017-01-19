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19.01.17 / 16:49 Новости / Россия и мир

Минкомсвязи договорилось о снижении объема хранения данных по «пакету Яровой» в 10 раз

За счет избыточной информации

Яровая телефон news.sputnik.ruМинкомсвязи договорилось о снижении объема хранения данных по «пакету Яровой» в 10 раз. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.

«У нас состоялся, на наш взгляд, достаточно конструктивный диалог с нашими коллегами из силового блока, потому что уже на сегодняшний день мы имеем договоренности и понимания в отношении того, что объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз», — сказал он. Волин добавил, что сократить объем данных планируется за счет избыточной информации, в частности, относящейся к интернет-видео, IP-TV и торрентам.

Напомним, пакет антитеррористических законов, внесенный Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, президент России Владимир Путин подписал в июле прошлого года. Законы обязуют операторов мобильной связи хранить данные о пользователях в течение трех лет. Интернет-провайдеры, согласно закону, должны будут делать это в течение года. Экспертная группа федерального уровня обсуждает петицию об отмене «пакета Яровой» 19 января. Петицию подписали свыше 100 тыс. человек.

По материалам: interfax.ru
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