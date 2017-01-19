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19.01.17 / 13:59 Новости / Россия и мир

Песков прокомментировал задержание российского программиста в Испании

Российская сторона оказывает ему юридическую помощь

песковПресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал задержание российского программиста Станислава Лиса в Испании. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

«Безусловно, российская сторона не допустит ущемления прав и интересов россиян где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований; россиян, которые не имеют отношения к каким бы то ни было противоправным действиям», — сказал Песков. Он добавил, что российская сторона оказывает юридическую помощь задержанным гражданам.

Станислав Лисов был задержан по запросу ФБР в аэропорту Барселоны. Программист находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Добавим, в США считают Россию причастной к организации кибератак на американских политиков. Они проводились, по мнению Вашингтона, с целью повлиять на результаты выборов.

По материалам: tass.ru
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