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19.01.17 / 15:20 Новости / Россия и мир

У руководителя парка «Плещеево озеро» в Ярославле прошли обыски

В рамках расследования дела о незаконной передаче федеральной собственности коммерческим структурам

ск фсб обыскСотрудники полиции провели обыски у руководителя парка «Плещеево озеро» Михаила Федорова в Ярославле. Об этом сообщает в четверг 76.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, полицейские искали доказательства незаконной передачи федерального имущества в коммерческие фирмы. В частности, речь идет о передаче прогулочных лодок.

Преславский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ярославской области ранее возбудил в отношении Федорова уголовное дело по статьей «злоупотребление должностными полномочиями». По данным СМИ, директор парка ранее взял в долг 300 тыс. рублей у коммерческих структур. Вернуть деньги Федеров не смог, поэтому передал структурами прогулочные лодки, находящиеся в федеральной собственности.

По материалам: 76.ru
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