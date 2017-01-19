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19.01.17 / 10:45 Новости / Россия и мир

Почти 60% россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье

О недопустимости насилия в семье заявили 79% респндентов

Фото: newsinphoto.ru

Фото: newsinphoto.ru

Инициативу считать побои в семье административным преступлением в случае, если они были совершены впервые, поддерживают 59% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в четверг.

При этом 79% респондентов заявили, что в семье неприемлемо любое физическое насилие, а 10% россиян лично сталкивались с ним. Еще 42% опрошенных уверены, что декриминализация побоев в семье позволит сократить семейное насилие в РФ.

Опрос прошел 13-15 января текущего года. Его участниками стали 1,8 тыс. человек. Возраст опрошенных — от 18 лет.

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