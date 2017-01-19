«Почта России» открыла 50 центров выдачи посылок в Петербурге Всего в России работают 520 центров

«Почта России» в течение 2016 года открыла 50 центров выдачи и приема посылок в Петербурге (ЦВПП). Организация сообщила об этом в четверг.

Центры выдачи и приема посылок открылись в Петербурге и Ленинградской области. Всего порядка 520 центров работают в 210 населенных пунктах РФ, сообщила «Почта России». Это все российские города, население которых превышает 100 тыс. человек.

Выручка от приема посылок в прошлом году составила более 1,2 млрд рублей. Это на 25% больше, чем годом ранее.

Отметим, «Почта России» начала открывать центры в 2015 году. Выручка от приема и выдачи посылок в открытых ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2015 году относительно 2014 года на 30%.

Добавим, ранее «Почта России» пообещала установить 150 систем электронных очередей в Петербурге за 2017 год. В первую очередь они появятся в почтовых отделениях с наиболее интенсивным трафиком, которые имеют более трех окон приема клиентов.