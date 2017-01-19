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19.01.17 / 17:23 Новости / Петербург и Ленобласть

В метрополитене Петербурга появился поезд Кубка конфедераций – 2017

На пятой линии метро

поезд Кубка конфедерацийВ метрополитене Петербурга появился поезд Кубка конфедераций – 2017. Он начал курсировать с четверга.

Запуск брендированного состава прошел на станции «Крестовский остров». Поезд будет курсировать по пятой («фиолетовой») линии метро. Его первыми пассажирами стали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, вице-премьер Виталий Мутко, официальный посол Кубка конфедераций в России Василий Герелло, глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин и футболист Вячеслав Малафеев.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге с 17 июня по 2 июля. Его примет новый стадион на Крестовском острове.

Добавим, в четверг в Петербурге также представили официальную эмблему города в качестве организаторы чемпионата Европы по футболу в 2020 году. На ней в качестве символа изображен Дворцовый мост.

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