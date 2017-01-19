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19.01.17 / 03:58 Новости / Общество / Россия и мир

Пол Маккартни подал в суд на Sony Music

Требует вернуть ему права на 250 песен

маккартни

Фото: trud.ru

Один из основателей британской группы The Beatles Пол Маккартни подал в нью-йоркский суд на Sony Music и потребовал возвратить ему права на песни. Об этом сообщает в четверг Bloomberg.

Музыкант хочет вернуть права на 250 композиций, которые размещены в каталоге компании. Как сообщает Reuters, в Sony Music прокомментировали иск и назвали его «ненужным и преждевременным».

Напомним, о том, что певец намерен претендовать на песни, написанные им в соавторстве с Джоном Ленноном, стало известно весной 2016 года. Маккартни подал запрос в Бюро авторского права США с просьбой вернуть ему права на 32 композиции. Ведомство отказало ему. Бюро сослалось на закон, согласно которому певец может потребовать права спустя 56 лет после первой публикации – в 2018 году.

По материалам: bloomberg.com
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