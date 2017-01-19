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19.01.17 / 02:00 Новости / Политика / Россия и мир

Порошенко рассчитывает на поддержку со стороны администрации Трампа

Он надеется встретиться с американским коллегой в феврале

ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что администрация Трампа окажет поддержку Украине. Об этом он рассказал в интервью  Wall Street Journal, опубликованном в среду. 

«Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным», — сказал Порошенко, добавив, что Украина рада поддержке со стороны двух американских партий. Он вновь раскритиковал политику России и назвал страну «агрессором».

Политик сообщил, что планируется посетить Вашингтон в феврале и не исключает встречи с Трампом. По словам украинского лидера, для него это будет «большим удовольствием».

Напомним, накануне глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс не изменит своей политики по отношению к Украине при Трампе. В частности, НАТО продолжит помогать стране в сфере обороны.

 

По материалам: wsj.com
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