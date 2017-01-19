Порошенко рассчитывает на поддержку со стороны администрации Трампа Он надеется встретиться с американским коллегой в феврале

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что администрация Трампа окажет поддержку Украине. Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal, опубликованном в среду.

«Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным», — сказал Порошенко, добавив, что Украина рада поддержке со стороны двух американских партий. Он вновь раскритиковал политику России и назвал страну «агрессором».

Политик сообщил, что планируется посетить Вашингтон в феврале и не исключает встречи с Трампом. По словам украинского лидера, для него это будет «большим удовольствием».

Напомним, накануне глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс не изменит своей политики по отношению к Украине при Трампе. В частности, НАТО продолжит помогать стране в сфере обороны.