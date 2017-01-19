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19.01.17 / 03:45 Новости / Политика / Россия и мир

Мадуро присудил Путину премию имени Уго Чавеса

Венесуэла многому учится у российского лидера

путин примия уго чавесаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро намерен вручить президенту России Владимиру Путину премию имени Уго Чавеса. Об этом венесуэльский лидер объявил в четверг. 

«Мы признаем Владимира Путин как посланца мира. Мы многому учимся у него», — признался Мадуро. По его словам, российский президент обладает «стратегическим видением мира».

Напомним, о своем желании наградить президента России премией Мадуро заявил еще в октябре 2016 года. Лидер Венесуэлы охарактеризовал Путина как «борца за мир» и сказал, что он заслуживает этой награды. Лауреатам премии будут вручать миниатюрную копию шестиметровой статуи Чавеса, созданной российским скульптором Сергеем Казанцевым.

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