На модернизацию российских дорог выделили 30 млрд рублей Для 34 городов России

На модернизацию российских дорог выделили 30 млрд рублей. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Деньги пойдут на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в 34 городах России. Средства выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Размер субсидий, который получит каждый город, будет зависеть от его величины. Также будут учитываться потребности, которые связаны с подготовкой проведения чемпионата мира по футболу – 2018.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил провести в эксплуатационное состояние дорогу Нижний Тагил – Серебрянка в Свердловской области. После этого губернатор Евгений Кувайшев сообщил о выделении более 100 млн рублей в 2017 году на дорожный ремонт. Доклад об отремонтированной магистрали глава региона должен направить президенту до 1 июня.