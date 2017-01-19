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19.01.17 / 17:32 Новости / Россия и мир / Экономика

На модернизацию российских дорог выделили 30 млрд рублей

Для 34 городов России

ремонт дорог

Фото АБН

На модернизацию российских дорог выделили 30 млрд рублей. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Деньги пойдут на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в 34 городах России. Средства выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Размер субсидий, который получит каждый город, будет зависеть от его величины. Также будут учитываться потребности, которые связаны с подготовкой проведения чемпионата мира по футболу – 2018.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил провести в эксплуатационное состояние дорогу Нижний Тагил – Серебрянка в Свердловской области. После этого губернатор Евгений Кувайшев сообщил о выделении более 100 млн рублей в 2017 году на дорожный ремонт. Доклад об отремонтированной магистрали глава региона должен направить президенту до 1 июня.

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