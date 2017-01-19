Китайский робот-репортер опубликовал первую статью Он написал ее за одну секунду

Китайский робот-репортер Сяо Нань опубликовал первую статью. Об этом сообщил профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюн.

Робот написал статью из 300 иероглифов, которая вышла в газете Southern Metropolis Daily. Статья была посвящена росту количества поездок в преддверии китайского Нового года — Чуньцзе. На подготовку материала у робота ушла одна секунда.

Вань Сяоцзюнь отметил, что Сяо Нань способен быстрее анализировать данные, чем человек. Тем не менее, профессор указывает на то, что роботы не заменят журналистов, так как не могут задавать дополнительные вопросы и проводить интервью в формате тет-а-тет.