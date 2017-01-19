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19.01.17 / 13:09 Новости / Россия и мир

Эксперт: Иностранные компании не утратили интерес к российским выставка из-за санкций

Но стало сложней

санкцииИностранные компании не утратили интерес к российским выставкам из-за санкций. Об этом в четверг на Евразийском Ивент-Форуме заявил председатель комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности Сергей Беднов. 

«Несмотря на все санкции, принятые странами Запада могу сказать, что иностранные компании не утратили интерес к российской выставочной деятельности. Просто появились барьеры. Иностранные партнеры говорят, что раньше для участия в российских выставках им оказывалась господдержка. Теперь нет. Но они все равно едут. Уйти с российского рынка легко, а вот зайти на него сложно. Свято место пусто не бывает», — считает Беднов.

Напомним, в Петербурге с 18 по 20 января проходит VI Евразийский Ивент-Форум. В 2016 году в нем приняло участие несколько сотен специалистов выставочно-ярмарочной отрасли из России и зарубежных стран.

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