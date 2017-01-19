«Северсталь» открыла склад металлопродукции в Подмосковье В 20 км от МКАД

«Северсталь Дистрибуция» открыла новый склад металлопродукции на севере от Москвы – в городе Лобне. Компания сообщила об этом в четверг.

Новый склад находится в 20 км от МКАД. В его состав входят крытое помещение и две площадки для открытого хранения. Там «Северсталь» сможет хранить металлопродукцию, которую будут поставлять клиентам на севере Москвы и Московской области.

Отметим, «Северсталь Дистрибуция» входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь». Складские центры компании расположены в Петербурге, Череповце, Нижнем Новгороде и некоторых других городах РФ.

Объем продаж группы «Северсталь Дистрибуция» в 2015 году составил до 1,5 млн тонн. Выручка достигла $683 млн.