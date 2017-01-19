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19.01.17 / 20:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Эксперт: Система долевого строительства в Петербурге требует реформ

Ответственностью нагружаются только покупатели жилья

северная долина парнас строительство главстройСистема долевого строительства в Петербурге «порочна» и требует срочных реформ. Об этом в интервью АБН сообщил президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

«Государство само поощряет ситуацию с обманутыми дольщиками. Потому что оно позволяет застройщикам принимать деньги от физического лица. В итоге получается бесплатное кредитование застройщика. А ведь многие дольщики сами берут кредит у банков, чтобы приобрести квартиры. И мы сталкиваемся с ситуацией, когда во всей этой цепочке ответственностью нагружается только физическое лицо. Поэтому Санкт-Петербургская палата недвижимости всегда выступала за то, чтобы застройщики возводили объекты на собственные средства», — отметил Щегельский.

Напомним, в прошлом году в городе появилось порядка 48 тыс. новых дольщиков. Количество участников долевого строительства в Петербурге на треть превысило число пайщиков в Москве. ГК «Эталон» и «Группа ЛСР» отчитались о росте продаж жилья на 29 – 35%.

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