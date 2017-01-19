Верховная рада разрешила допуск иностранных ВС на территорию Украины Для прохождения учений в 2017 году

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий допуск на территорию страны иностранных вооруженных сил. Соответствующее решение было принято в четверг.

В рамках многонациональных учений на территорию Украины разрешили допуск военных подразделений стран НАТО и государств-участников «Партнерство ради мира». В поддержку закона высказались 236 депутатов, при необходимых 226 голосах «за».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко попросил парламент одобрить решение о допуске иностранных военных на территорию страны. В 2017 году Украина примет участие в учениях Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Согласно законодательству страны, на ее территории запрещено размещать иностранные военные базы, а кроме того запрещается функционирование военных формирований, не предусмотренных законом. Каждый раз для допуска иностранных ВС, Верховная рада принимает специальный закон по представлению президента Украины.