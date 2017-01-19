Глава ВТБ ожидает укрепления рубля на 10% И не видит также рисков для повышения волатильности

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что рубль сможет укрепиться на 10%. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу «Россия 24».

Костин отметил, что рубль достаточно стабилен. «Мы не видим большой угрозы для обвала, если, конечно, очень не постараться», — сказал глава ВТБ. Он уточнил, что не видит также рисков для повышения волатильности российской валюты.

Отметим, ранее глава Росимущества Дмитрий Пристанков сообщил, что в 2017 году будет приватизирован пакет в 10,9% акций ВТБ. Вместе с банком в этом году могут продать госдоли в «Совкомфлоте» и Сбербанке.