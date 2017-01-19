Главе порта «Усть-Луга» продлили арест До 21 апреля

Главе порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту продлили арест. Такое решение в четверг принял Дзержинский районный суд Петербурга.

Меру пресечения продлили на три месяца. Израйлит пробудет под арестом до 21 апреля.

Напомним, Валерия Израйлита подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенной группой лиц. По версии обвинения, общий объем похищенного составляет 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что деньги, предназначенные для нужд порта, Израйлит перевел в подставные компании через оффшоры.