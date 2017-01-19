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19.01.17 / 13:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В 2017 году информационную поддержку ТПП получат 117 ивент-событий

Но еще можно подать заявку на поддержку

VI Евразийский Ивент Форум

Фото: expocom.ru

В 2017 году информационную поддержку Торгово-Промышленной палаты получат 117 ивент-событий. Об этом в четверг на VI Евразийском Ивент-Форуме глава департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин.

Информацию о том, кто именно получит поддержку торгово-промышленной палаты, можно найти на сайте ведомства. «Если мы кого-то забыли, просьба форсировать ситуацию и обратиться к нам. На это есть неделя», — подчеркнул Коротин.

Отметим, VI Евразийский Ивент Форум открылся накануне в Петербурге. Традиционно в нем участвуют специалисты ивент-отрасли, организаторы выставок, форумов и конференций. В этом году эксперты обсуждают, может ли ивент-индустрия стать фактором роста несырьевого экспорта, каким образом выставки могут увеличить поток въездного туризма и другие вопросы.

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