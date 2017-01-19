В Испании по запросу ФБР задержан российский программист Его подозревают в причастности к хакерским атакам

В Испании правоохранительные органы задержали российского программиста Станислава Лисова по запросу ФБР. Об этом сообщила телеканалу RT его супруга Дарья Лисова.

По ее словам, Лисовы были в аэропорту Барселоны и собирались полететь к друзьям в Лион. «Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук», — рассказала женщина.

Полицейские сказали, что Лисова задержали по запросу ФБР и Интерпола. В настоящее время программист находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе сообщил, диппредставительство уведомили о задержании российского гражданина. По его словам, сотрудники посольства и генконсульства уже установили контакт с испанскими правоохранительными органами и готовы оказать Лисову помощь.

Напомним, США считают, что Россия причастна к организации кибератак на американских политиков. По мнению спецслужб, хакерские атаки осуществлялись с целью повлиять на президентские выборы. В Кремле отвергли обвинения в попытках вмешаться в политическую жизнь Соединенных Штатов.