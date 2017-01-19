Все новости

19.01.17 / 06:51 Новости / Общество / Россия и мир

В Китае обнаружили три гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет

Они сделаны из кирпичей

ашкелон-раскопки-археология-израиль-ashkeloncity.blogspot.com_ в китаеВ Китае археологи обнаружили кирпичные гробницы, возраст которых превышает 1,7 тысячи лет. Об этом пишет в четверг газета «Жэньминь жибао».

Три гробницы расположены в уезде Гуйдун городского округа Чэньчжоу. Их крыши сделаны из кирпича и украшены разнообразными узорами.

Археологи считают, что одна из гробниц относится к окончанию династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры). Другая могла быть построена во время начала правления династии Западная Цзинь (265-316 годы нашей эры). Возраст третьей гробницы еще не установлен.

 

По материалам: people.com.cn
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016