В Китае обнаружили три гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет Они сделаны из кирпичей

В Китае археологи обнаружили кирпичные гробницы, возраст которых превышает 1,7 тысячи лет. Об этом пишет в четверг газета «Жэньминь жибао».

Три гробницы расположены в уезде Гуйдун городского округа Чэньчжоу. Их крыши сделаны из кирпича и украшены разнообразными узорами.

Археологи считают, что одна из гробниц относится к окончанию династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры). Другая могла быть построена во время начала правления династии Западная Цзинь (265-316 годы нашей эры). Возраст третьей гробницы еще не установлен.