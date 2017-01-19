В районе крушения Ту-154 обнаружили американский бомбардировщик В Черном море

В районе крушения самолета Ту-154 в районе Сочи обнаружили американский военный самолет «Бостон» времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил источник, знакомых с ходом поисковой операции, передает в четверг «Интерфакс».

Самолет обнаружили в Черном море. По предварительным данным, самолет был на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка. Он потерпел крушение в ноябре 1942 года при взлете с аэродрома Адлера.

Напомним, 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение. Он упал в Черное море спустя несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди которых были журналисты, ансамбль песни и пляски имени Анатолия Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.