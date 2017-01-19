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19.01.17 / 18:28 Новости / Общество / Россия и мир

В районе крушения Ту-154 обнаружили американский бомбардировщик

В Черном море

В районе крушения Ту-154

Фото interfax.ru

В районе крушения самолета Ту-154 в районе Сочи обнаружили американский военный самолет «Бостон» времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил источник, знакомых с ходом поисковой операции, передает в четверг «Интерфакс».

Самолет обнаружили в Черном море. По предварительным данным, самолет был на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка. Он потерпел крушение в ноябре 1942 года при взлете с аэродрома Адлера.

Напомним, 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение. Он упал в Черное море спустя несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди которых были журналисты, ансамбль песни и пляски имени Анатолия Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По материалам: interfax.ru
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