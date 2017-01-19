Вложения РФ в гособлигации США в ноябре составили $86,6 млрд На $1,4 млрд меньше, чем годом ранее

Вложения России в ценные бумаги американского правительства в ноябре 2016 года равнялись $86,6 млрд. Такие данные опубликовал в среду Минфин США в своем регулярном докладе.

В ведомстве отмечают, что объем вложений сократился на $1,4 млрд по сравнению с ноябрем 2015 года. Пик, уточняет Минфин, пришелся на июнь 2016 года: Москва вложила в американские гособлигации $90,9. Минимальный показатель был зафиксирован в апреле - $82,5 млрд.

По состоянию на ноябрь Россия поднялась на 16-е место по инвестициям в ценные бумаги правительства США. Первые три места в перечне занимают Япония ($1,109 трлн), Китай ($1,049 трлн) и Ирландия ($275,2 млрд).

Добавим, американскими гособлигациями владеют владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. За счет торговли ими США осуществляют государственные расходы. Самыми надежными, хотя и не самыми прибыльными, считаются американские казначейские обязательства.