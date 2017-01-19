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19.01.17 / 00:54 Новости / Политика / Россия и мир

Володин вернется в руководство «Единой России»

Войдет в состав Высшего совета

володин

Фото: lenta.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, как ожидается, войдет в состав Высшего совета «Единой России» на предстоящем в эти выходные отчетно-выборном съезде партии. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источники в партии.

«Володин войдет в состав Высшего совета как председатель Государственной Думы. В состав этого совета входит и спикер Совета Федерации (Валентина Матвиенко)», — сказал собеседник агенства. Он уточнил, что Сергей Нарышкин, председатель Госдумы шестого созыва, останется в Высшем совете.

Напомним, съезд членов партии «Единая Россия» 21 и 22 января. В первый день съезда будет вестись совместная с министрами работа на дискуссионных площадках. Во второй день будет принят ряд кадровых решений. Кроме того, на съезде партия изберет нового председателя.

По материалам: interfax.ru
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