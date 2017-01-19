Volvo Cars и Autoliv создали совместное предприятия Для разработки автопилотов и систем помощи водителю

Volvo Cars и Autoliv создали совместное предприятие Zenuity. Об этом в Volvo Cras сообщили в четверг.

Новое предприятие займется разработкой автопилотов и систем помощи водителю. Согласно документу, на момент подписания Autoliv инвестирует в совместное предприятие в общей сложности порядка 1,1 млрд шведских крон. Значительная часть инвестиций будет произведена в виде денежных вложений, а также в виде ряда активов Autoliv. Вклад Volvo Cars будет представлен интеллектуальной собственностью и человеческими ресурсами без денежных инвестиций. Autoliv и Volvo Cars будут владеть новым совместным предприятием на условиях 50/50.

Головной офис Zenuity разместится в Гётеборге. На предприятии изначально будут работать 200 человек, однако позднее штат сотрудников планируется расширить до 600 человек. Предприятие приступит к работе в первой половине текущего года.

Компания Volvo существует с 1927 года. Volvo Cars продает свои автомобили приблизительно в 100 странах. По итогам прошлого года продажи компании составили более 503 тыс. автомобилей. Ранее Volvo Cars входила в группу компаний Volvo Group , а в 1999 году она была приобретена американской компанией Ford Motor Company. В 2010 году Volvo Cars была приобретена компанией Geely Holding.