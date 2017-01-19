Конституционный суд разрешил не платить 1,9 млрд евро бывшим акционерам «Юкоса» в суде призвали найти компромисс

Конституционный суд России разрешил не платит экс-акционерам «Юкоса» 1,9 млрд евро, присужденные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в качестве компенсации. В Конституционном суде соответствующее решение приняли в четверг.

Глава Конституционного суда Валерьий Зорькин, взаимоотношения между российским и европейским судом должны строится в форме диалога. Кроме того, он призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Напомним, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию экс-акционерам «Юкоса» в июле 2014 года. Минюст РФ посчитал решение несправедливым. Ведомство направило в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его. Согласно действующему законодательству Россия может не исполнять предписания международных судебных инстанций в случае, если решения противоречат Конституции.