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19.01.17 / 11:08 Новости / Россия и мир

Конституционный суд разрешил не платить 1,9 млрд евро бывшим акционерам «Юкоса»

в суде призвали найти компромисс

ЮКОС mfd.ru _Конституционный суд России разрешил не платит экс-акционерам «Юкоса» 1,9 млрд евро, присужденные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в качестве компенсации. В Конституционном суде соответствующее решение приняли в четверг.

Глава Конституционного суда Валерьий Зорькин, взаимоотношения между российским и европейским судом должны строится в форме диалога. Кроме того, он призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Напомним, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию экс-акционерам «Юкоса» в июле 2014 года. Минюст РФ посчитал решение несправедливым. Ведомство направило в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его. Согласно действующему законодательству Россия может не исполнять предписания международных судебных инстанций в случае, если решения противоречат Конституции.

По материалам: ria.ru
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