Здание Дворянского земельного банка в Петербурге вошло в реестр памятников культуры Который был основа в 1885 году

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) включил в реестр памятников культуры регионального значения здание Государственного Дворянского земельного банка. Соответствующее постановление в четверг опубликовал Смольный.

Здание банка находится в Петербурге по адресу Адмиралтейская набережная, д. 12-14, лит. А. В настоящее время оно принадлежит Военному учебно-научному центру ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова».

Напомним, Государственный Дворянский земельный банк был основан в 1885 году. Упразднили его в 1917 году. В 1973 году здание было передано Военно-морскому инженерному училищу им. Дзержинского.