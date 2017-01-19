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19.01.17 / 17:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Здание Дворянского земельного банка в Петербурге вошло в реестр памятников культуры

Который был основа в 1885 году

здание Государственного Дворянского земельного банка Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) включил в реестр памятников культуры регионального значения здание Государственного Дворянского земельного банка. Соответствующее постановление в четверг опубликовал Смольный.

Здание банка находится в Петербурге по адресу Адмиралтейская набережная, д. 12-14, лит. А. В настоящее время оно принадлежит Военному учебно-научному центру ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова».

Напомним, Государственный Дворянский земельный банк был основан в 1885 году. Упразднили его в 1917 году. В 1973 году здание было передано Военно-морскому инженерному училищу им. Дзержинского.

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