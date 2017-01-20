Американские ученые обнаружили случай аллергии на мужа Аллергия вызвана расстройством иммунной системы

Американские ученые обнаружили случай возникновения у женщины аллергии на мужа. Об этом сообщает The BBC.

По данным издания, поводом для исследования редкой болезни послужил случай 29-летней Джоанны Воткинс из Миннесоты. Женщина не может поцеловать своего супруга, а после тактильного контакта с ним на ее теле возникало раздражение.

Причиной для такой реакции стал запах мужа, который вызывает у Джоанны Воткинс аллергические реакции из-за Синдрома активизации тучных клеток — редкого расстройства иммунной системы. Впервые симптомы расстройства начали появляться у Воткинс в 2013 году. Врачи указывают на то, что реакция ее организма на раздражители может привести к смерти.