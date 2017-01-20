Армия Сенегала вошла в Гамбию Цель – обеспечить передачу власти победившему на выборах президента Адаму Барроу

Войска Сенегала вошли на территорию Гамбии. Об этом в пятницу Reuters сообщил полковник сенегальской армии Абду Ндиайе.

Как передает агентство, выборы в Гамбии состоялись в декабре 2016 года. Избранный президент Адам Барроу 19 января 2017 года принял присягу на территории посольства Гамбии в Сенегале. Известно, что Совет безопасности ООН единогласно поддержал проект резолюции, благодаря которому члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) имеют право осуществить «все необходимые меры» для передачи полномочий президента Гамбии.



Напомним, срок действия полномочий президента Яйя Джамме истек 19 января. От передачи власти преемнику президент отказался. Ранее войска Сенегала, Нигерии и Ганы выразили согласие войти в Гамбию, если президент Джамме откажется передать власть избранному президенту. В настоящее время войска Нигерии направились в регион для обеспечения безопасности в регионе.