Все новости

20.01.17 / 01:43 Новости / Политика / Россия и мир

Армия Сенегала вошла в Гамбию

Цель – обеспечить передачу власти победившему на выборах президента Адаму Барроу

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Войска Сенегала вошли на территорию Гамбии. Об этом в пятницу Reuters сообщил полковник сенегальской армии Абду Ндиайе. 

 

Как передает агентство, выборы в Гамбии состоялись в декабре 2016 года. Избранный президент Адам Барроу 19 января 2017 года принял присягу на территории посольства Гамбии в Сенегале. Известно, что Совет безопасности ООН единогласно поддержал проект резолюции, благодаря которому члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) имеют право осуществить «все необходимые меры» для передачи полномочий президента Гамбии.

 
Напомним, срок действия полномочий президента Яйя Джамме истек 19 января. От передачи власти преемнику президент отказался. Ранее войска Сенегала, Нигерии и Ганы выразили согласие войти в Гамбию, если президент Джамме откажется передать власть избранному президенту. В настоящее время войска Нигерии направились в регион для обеспечения безопасности в регионе.

По материалам: reuters.com
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016