Торги на Московской бирже открылись ростом индексов ММВБ — 2162,71 пункта, РТС — 1140,62 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в пятницу открылись в зеленой зоне. ММВБ — 2162,71 пункта, РТС — 1140,62 пункта.

По словам аналитика банка «Российский капитал» Анастасии Сосновой, российские индексы будут консолидироваться вблизи значений, достигнутых накануне. В целом на мировых рынках, по словам аналитика, движение в пятницу будет спокойным.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом индексов. TOPIX прибавил 5,31 пункта до 1533,46 пункта, а JPX-Nikkei 400 вырос на 51,58 пункта до 13747,11 пункта.