Все новости

20.01.17 / 10:06 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись ростом индексов

ММВБ — 2162,71 пункта, РТС — 1140,62 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в пятницу открылись в зеленой зоне. ММВБ — 2162,71 пункта, РТС — 1140,62 пункта.

По словам аналитика банка «Российский капитал» Анастасии Сосновой, российские индексы будут консолидироваться вблизи значений, достигнутых накануне. В целом на мировых рынках, по словам аналитика, движение в пятницу будет спокойным.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом индексов. TOPIX прибавил 5,31 пункта до 1533,46 пункта, а JPX-Nikkei 400 вырос на 51,58 пункта до 13747,11 пункта.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016