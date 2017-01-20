В Петербурге почтут память Бориса Немцова Мероприятие проведут 27 февраля

В Петербурге пройдет акция памяти Бориса Немцова. Об этом в пятницу заявил экс-член партии ПАРНАС Илья Яшин.

Мероприятие состоится во вторую годовщину убийства оппозиционного политика. Известно, что 23 января пройдет первое собрание комитета организаторов по планированию акции памяти. На заседании обсудят варианты маршрута, тактику переговоров с администрацией, а также лозунги.

Инициатором акции является движение «Солидарность». Напомним, что самой массовой памятной акцией стал марш в Москве. По данным полиции, в нем приняли участие более 7 тыс. человек. По данным «Белого счетчика» — более 24 тыс. человек.