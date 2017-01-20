Все новости

20.01.17 / 00:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге почтут память Бориса Немцова

Мероприятие проведут 27 февраля

Борис Немцов фото с сайта zn.uaВ Петербурге пройдет акция памяти Бориса Немцова. Об этом в пятницу заявил экс-член партии ПАРНАС Илья Яшин.

Мероприятие состоится во вторую годовщину убийства оппозиционного политика. Известно, что 23 января пройдет первое собрание комитета организаторов по планированию акции памяти. На заседании обсудят варианты маршрута, тактику переговоров с администрацией, а также лозунги.

Инициатором акции является движение «Солидарность». Напомним, что самой массовой памятной акцией стал марш в Москве. По данным полиции, в нем приняли участие более 7 тыс. человек. По данным «Белого счетчика» — более 24 тыс. человек.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016