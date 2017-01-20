Президент ЦСКА купил акции «дочки» «Ростеха» 49% акций

Президент ЦСКА Евгений Гинер купил акции компании «Технопромэкспорт» (дочернее предприятие «Ростеха»). Об этом госкорпорация сообщила в пятницу.

«Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании», — рассказали в компании. Гинер приобрел 49% акций.

Отметим, «Технопромэкспорт» работает с 1955 года. В состав «Ростеха» компания вошла в 2009 году.

Летом организация получила контракт на строительство ТЭС «Хормозган» в Иране. Россия предоставит кредит в размере 1 млрд евро на возведение станции.