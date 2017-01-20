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20.01.17 / 19:47 Новости / Россия и мир

Президент ЦСКА купил акции «дочки» «Ростеха»

49% акций

цска ростехПрезидент ЦСКА Евгений Гинер купил акции компании «Технопромэкспорт» (дочернее предприятие «Ростеха»). Об этом госкорпорация сообщила в пятницу.

«Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании», — рассказали в компании. Гинер приобрел 49% акций.

Отметим, «Технопромэкспорт» работает с 1955 года. В состав «Ростеха» компания вошла в 2009 году.

Летом организация получила контракт на строительство ТЭС «Хормозган» в Иране. Россия предоставит кредит в размере 1 млрд евро на возведение станции.

По материалам: interfax.ru
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