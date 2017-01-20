Дальнобойщику Бажутину выписали штраф в 1 тыс. рублей Суд признал его виновным

Лидеру протестующих дальнобойщиков, главе Объединения перевозчиков России Андрею Бажутину выписали штраф в 1 тыс. рублей за протест на ЗСД. О результатах заседания суда в пятницу сообщил журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин.

Таким образом, суд признал Бажутина виновным. Решение объявили после 21:00 по московскому времени, оглашения ждали больше часа.

Напомним, как ранее сообщало АБН, Бажутина задержали утром в пятницу. Ему грозило до 15 суток лишения свободы.

Протест дальнобойщиков на ЗСД состоялся 5 января. Тогда на трассе образовалась многокилометровая пробка. Против Бажутина завели административное дело за то, что он ударил шлагбаум.