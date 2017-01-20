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20.01.17 / 13:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Дефицит федерального бюджета РФ составил 3,5% ВВП в 2016 году

Превысил 2,9 трлн рублей

дефицит бюджета

Коллаж АБН

Дефицит федерального бюджета России составил 3,5% к объему ВВП в минувшем году. Об этом в пятницу сообщили в Минфине.

Дефицит составил 2,97 трлн рублей. Доходы бюджета превысили 13,4 трлн рублей, расходы — 16,4 трлн рублей (100,1% от плана на год).

Отметим, первичный дефицит бюджета за январь—декабрь составил 2,346 трлн рублей, или 2,8% ВВП. За прошлый год Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 6,92 трлн рублей, Федеральная таможенная служба – 4,4 трлн рублей. Остальные федеральные органы перечили свыше 2,1 трлн рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит составил 3,56% ВВП в 2016 году.

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