Московская «ДКС» выкупила 8,7% акций «Татфондбанка» Эта компания является совладельцем аэропорта-лоукостера «Ермолино»

Московская компания «ДКС» выкупила пакет в 8,735% акций проблемного «Татфондбанка». Об этом в кредитно-финансовой организации рассказали накануне.

В пакет акций вошли 125,99 тыс. ценных бумаг. «ДКС» выкупила пакет, который ранее принадлежал УК «Регионфинансресурс».

Сделку закрыли 29 декабря 2016 года. Информацию о ней обнародовали только 19 января.

Отметим, в конце декабря в банке уже шла работа временной администрации Агентства по страхованию вкладов. В середине месяца «Татфондбанк» ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных, позже приостановил обслуживание. В настоящий момент действует мораторий ЦБ РФ на выплаты до середины марта. Компания «ДКС» — совладелец аэропорта-лоукостера «Ермолино» в Калужской области.