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20.01.17 / 11:31 Новости / Россия и мир

В Минфине рассчитывают на ускоренное рассмотрение иска по долгу к Украине

«Как показывает практика, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Министерство финансов России рассчитывает на ускоренное рассмотрение иска к Украине по долгу на $3 млрд в лондонском суде. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу.

Минфин ходатайствовал об ускоренном рассмотрении дела. «Как показывает практика, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев… Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства», — говорится в заявлении финансового ведомства.

Напомним, Россия разместила на нерыночных условиях двухлетние евробонды в пользу Украины в 2013 году. Облигации были размещены на сумму $3 млрд. Киев допустил дефолт по долгу.

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