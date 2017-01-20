Доля «Газпрома» на европейском рынке выросла до 34% — Миллер С 31% в 2015 году

Доля «Газпрома» на европейском газовом рынке выросла до 34%. Об этом в пятницу сообщил глава компании Алексей Миллер.

По словам Миллера, в прошлом году прирост составил 12,5% — около 180 куб. м газа. В 2015 году доля «Газпрома» на рынке Европы составляла 31%, отметил он.

Добавим, Миллер рассказал об этом на встрече с главой России Владимиром Путиным. Он уточнил, что «Газпром» в 2016 году достиг рекордных объемов поставок в дальнее зарубежье.

В минувшем году компания добыла порядка 420 куб. м газа. Поставки для населения выросли на 5,7%. Поставки на внутренний рынок также увеличились на 2,3%.