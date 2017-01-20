В 2016 году Ленобласть выделила на дорожное хозяйство 1,3 млрд рублей субсидий Отремонтировали почти 200 км дорог, а также построили мост

В 2016 году администрация Ленинградской области выделила муниципальным образованиям почти 1,3 млрд рублей субсидий на дорожное хозяйство. Об этом в правительстве сообщили в пятницу.

В прошлом году в области отремонтировали почти 200 км муниципальных дорог. Также через реку Пчевжа в Киришском районе построили новый мост.

Отметим, в 2017 году областные субсидии на капремонт дорог направят 210 муниципальным образованиям. Также правительство потребовало ужесточения контроля за подрядчиками.

Дорожный фонд Ленобласти в 2016 году составил порядка 11,4 млрд рублей. На развитие сети автодорог выделили более 2,8 млрд рублей. При этом большая часть средств пришла из федерального бюджета — 1,6 млрд рублей, а из областного бюджета — 1,2 млрд рублей.