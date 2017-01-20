Все новости

20.01.17 / 07:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Во Вьетнам доставлена последняя из шести заказанных у РФ подлодок

РФ выполняет и другие контракты для ВМС Вьетнама

militaryarms.ru

militaryarms.ru

Во Вьетнам доставлена последняя из шести заказанных у РФ подлодок в порт Камрань. Об этом стало известно в пятницу. 

 
Условия контракта, заключенного "Рособоронэкспортом» и правительством Вьетнама в 2009 году, по поставке шести дизель-электрических подлодок «Варшавянка», полностью выполнены. Сумма контракта — $2 млрд рублей. В настоящее время помимо поставок подлодок для вьетнамской стороны РФ выполняет контракты, связанные со строительством сторожевых фрегатов «Гепард-3.9». Кроме того, российские специалисты оказывают техническую помощь в производстве на вьетнамских верфях на основе российской лицензии ракетных катеров проекта «Молния».

 
Отметим, Россия служит традиционным компаньоном в сфере военно-технического сотрудничества. В последнее время подписаны соглашения общей стоимостью около $4,5 млрд на поставки СРВ российских вооружений. Одним из наиболее известных стало соглашение на приобретение Вьетнамом партии мощных истребителей Су-30МК2. Одно судно оценивается в размере примерно одного миллиарда рублей.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016