Во Вьетнам доставлена последняя из шести заказанных у РФ подлодок РФ выполняет и другие контракты для ВМС Вьетнама

Во Вьетнам доставлена последняя из шести заказанных у РФ подлодок в порт Камрань. Об этом стало известно в пятницу.



Условия контракта, заключенного "Рособоронэкспортом» и правительством Вьетнама в 2009 году, по поставке шести дизель-электрических подлодок «Варшавянка», полностью выполнены. Сумма контракта — $2 млрд рублей. В настоящее время помимо поставок подлодок для вьетнамской стороны РФ выполняет контракты, связанные со строительством сторожевых фрегатов «Гепард-3.9». Кроме того, российские специалисты оказывают техническую помощь в производстве на вьетнамских верфях на основе российской лицензии ракетных катеров проекта «Молния».



Отметим, Россия служит традиционным компаньоном в сфере военно-технического сотрудничества. В последнее время подписаны соглашения общей стоимостью около $4,5 млрд на поставки СРВ российских вооружений. Одним из наиболее известных стало соглашение на приобретение Вьетнамом партии мощных истребителей Су-30МК2. Одно судно оценивается в размере примерно одного миллиарда рублей.