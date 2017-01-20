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20.01.17 / 22:57 Новости / Политика / Россия и мир

Экс-президент Гамбии Яйя Джамме согласился уйти со своего поста

Конфликт решился мирным путем

gambiaflagpicture1Экс-президент Гамбии Яйя Джамме дал согласие уйти со своего поста. Об этом Джамме написал в своем официальном аккаунте в Twitter в пятницу.

Вторжение в Гамбию для реализации передачи власти избранному президенту страны Адаму Бэрроу прекращено 20 января. Экс-президенту Гамбии Яйя Джамме предоставили возможность добровольно покинуть свой пост.

Напомним, накануне военные силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под предводительством генерала из Сенегала вошли на территорию Гамбии. Решение о вторжении принято из-за отказа Джамме передать полномочия президента своему преемнику. В стране ввели чрезвычайное положение. ООН единогласно проголосовала за решение о военном вмешательстве.

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