Экс-президент Гамбии Яйя Джамме согласился уйти со своего поста Конфликт решился мирным путем

Экс-президент Гамбии Яйя Джамме дал согласие уйти со своего поста. Об этом Джамме написал в своем официальном аккаунте в Twitter в пятницу.

Вторжение в Гамбию для реализации передачи власти избранному президенту страны Адаму Бэрроу прекращено 20 января. Экс-президенту Гамбии Яйя Джамме предоставили возможность добровольно покинуть свой пост.

Напомним, накануне военные силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под предводительством генерала из Сенегала вошли на территорию Гамбии. Решение о вторжении принято из-за отказа Джамме передать полномочия президента своему преемнику. В стране ввели чрезвычайное положение. ООН единогласно проголосовала за решение о военном вмешательстве.